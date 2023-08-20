Савина (Горина) Ефрасинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Горина) Ефрасинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Горин Василий Иванович

Мать: Горина Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1931

Дочь: Халюта Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович

Рождение ребёнка
04.01.1931

Дочь: Халюта Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Веретенникова Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Николай Борисович

Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Николай Борисович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Борис Самсонович

Смерть
12.12.1942
Дата рождения не точная
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