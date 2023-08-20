Савина (Горина) Ефрасинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти12.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Горин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1931
Дочь: Халюта Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович
Рождение ребёнка
04.01.1931
Дочь: Халюта Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1938
Дочь: Веретенникова Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савин Борис Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1942
Дата рождения не точная