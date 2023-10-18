Воробьев Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Кораблева Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Воробьев Григорий Геннадьевич
Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Федор Геннадьевич
Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1998