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Воробьев Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Михаил Семенович Воробьев

Мать: Воробьева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Кораблева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Воробьев Григорий Геннадьевич

Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Федор Геннадьевич

Мать ребёнка: Воробьева Апполинария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Апполинария Трофимовна

Смерть
Около 1998
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