Малдин Прокопий Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Малдин Мосей Иванов
Мать: Малгина Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Мальдин Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Параскева Прокопьева
Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно