Малдин Прокопий Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малдин Прокопий Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Малдин Мосей Иванов

Мать: Малгина Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Малыгин Федор Прокопьев

Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Мальдин Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Малгин Иосиф Прокопьев

Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Параскева Прокопьева

Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Малдин Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Малыгина Настасья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Настасья Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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