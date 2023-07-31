Жигалов Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Жигалов Семен

Мать: не указана

Смерть
?.12.1941
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