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Жигалов Александр Семенович
Жигалов Александр Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
?.12.1941
Пол
Мужской
Отец
Жигалов Семен
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Жигалов Семен
Мать: не указана
Смерть
?.12.1941
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