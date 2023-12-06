Ефремова (Афанасьева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1980
Отец ребёнка: Ефремов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1985
Сын: Ефремов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Григорьевич
Шихазаны, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия