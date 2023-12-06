Ефремова (Афанасьева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Афанасьева) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1980

Сын: Ефремов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.07.1985

Сын: Ефремов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Григорьевич

Шихазаны, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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