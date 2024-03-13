Будаева (Бадеева) Инна
Место рожденияН.Кадино, Могилевского р-на, г.Могилев, Беларусь
Дата рождения27.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1990
Отец: Бадеев ?
Мать: Бадеева (Воронич) Галина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.06.2019
Рождение ребёнка
30.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будаев Антон Владимирович