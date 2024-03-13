Будаева (Бадеева) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Бадеева) Инна

Место рождения

Н.Кадино, Могилевского р-на, г.Могилев, Беларусь

Дата рождения

27.03.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1990

Отец: Бадеев ?

Мать: Бадеева (Воронич) Галина

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.06.2019

Муж: Будаев Антон Владимирович

Рождение ребёнка
30.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаев Антон Владимирович

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