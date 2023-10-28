Добровольская Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Добровольская Мария

Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович

Рождение ребёнка
22.03.1936

Дочь: Яковлева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добровольская Екатерина

Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добровольский Федор Ильич

Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович

Смерть
1938
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