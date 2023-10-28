Добровольская Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Добровольская Мария
Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович
Рождение ребёнка
22.03.1936
Дочь: Яковлева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добровольская Екатерина
Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добровольский Федор Ильич
Отец ребёнка: Добровольский Илья Селиверстович
Смерть
1938