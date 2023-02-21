Трубчанинов Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.2004
Сын: Трубчанинов Игорь Максимович
Мать ребёнка: Трубчанинова Любовь Анатольевна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.09.2013
Сын: Трубчанинов Артём Максимович
Мать ребёнка: Трубчанинова Любовь Анатольевна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра