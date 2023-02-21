Трубчанинов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубчанинов Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубчанинов Сергей Евгеньевич

Мать: Трубчанинова Надежда

Рождение ребёнка
27.10.2004

Сын: Трубчанинов Игорь Максимович

Мать ребёнка: Трубчанинова Любовь Анатольевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.09.2013

Сын: Трубчанинов Артём Максимович

Мать ребёнка: Трубчанинова Любовь Анатольевна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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