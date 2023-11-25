Петров Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти23.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
09.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Мария Антоновна
Калининград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария Антоновна
Смерть
23.12.1992