Петров Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

23.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
09.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Мария Антоновна

Калининград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария Антоновна

Смерть
23.12.1992
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