Алёшина Алена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина Алена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнюю Виктор

Мать: Миллер Оксана Андреевна

Рождение ребёнка
15.01.2010

Сын: Скарюпин Глеб Александрович

Отец ребёнка: Скарюпин Александр

Рождение ребёнка
16.07.2013

Дочь: Алёшина Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Алёшин Николай

Рождение ребёнка
05.01.2017

Дочь: Алёшина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Алёшин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарюпин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Николай

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