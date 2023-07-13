Алёшина Алена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнюю Виктор
Мать: Миллер Оксана Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.2010
Сын: Скарюпин Глеб Александрович
Отец ребёнка: Скарюпин Александр
Рождение ребёнка
16.07.2013
Дочь: Алёшина Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Алёшин Николай
Рождение ребёнка
05.01.2017
Дочь: Алёшина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Алёшин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скарюпин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алёшин Николай