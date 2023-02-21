Гугнина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугнина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1974

Отец: Гугнин Владимир Михайлович

Мать: Москаленко Людмила Григорьевна

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