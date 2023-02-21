Болдырев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Болдырев Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1925
Сын: Болдырев Тихон Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно