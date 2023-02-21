Болдырев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Владимир

Болдырев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Болдырев Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1925

Сын: Болдырев Тихон Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close