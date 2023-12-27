Подойницына (Тихоньких) Евдакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подойницына (Тихоньких) Евдакия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.08.1900

Дата смерти

07.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
27.10.1933

Сын: Подойницын Иван

Отец ребёнка: Подойницын Сергей

Россия
Смерть
07.08.1993
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Подойницыно место неизвестно
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