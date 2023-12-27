Подойницына (Тихоньких) Евдакия
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.08.1900
Дата смерти07.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
27.10.1933
Сын: Подойницын Иван
Отец ребёнка: Подойницын Сергей
Россия
Смерть
07.08.1993
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Подойницыно место неизвестно