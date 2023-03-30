Крупнова (Мухина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1899
ГААО F-798-Op-1-D-6b-L-315 брачный обыск №23
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Анна Елесеевна
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1910
Дочь: Мария Елесеевна
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Таисия Елесеевна
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.1913
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Пелагея Елесеевна
Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич
Смерть
Неизвестно