Крупнова (Мухина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Мухина) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1899

Муж: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
ГААО F-798-Op-1-D-6b-L-315 брачный обыск №23
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Анна Елесеевна

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.09.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.04.1910

Дочь: Мария Елесеевна

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Таисия Елесеевна

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1913

Сын: Крупнов Стефан Елисеевич

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Пелагея Елесеевна

Отец ребёнка: Крупнов Елисей Николаевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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