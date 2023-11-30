Никитин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1913
Дата смерти06.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1947
Дочь: Давыдова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1951
Дочь: Лапшина Равза Ивановна
Мать ребёнка: Никитина Сара
Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
06.04.1976
Причина смерти: рак поджелудочной