Никитин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Иван Григорьевич

Никитин Иван Григорьевич

Место рождения

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.06.1913

Дата смерти

06.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1947

Дочь: Давыдова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1951

Дочь: Лапшина Равза Ивановна

Мать ребёнка: Никитина Сара

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
06.04.1976
Причина смерти: рак поджелудочной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close