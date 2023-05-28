Комолов Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Комолов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1925
Дочь: Коршунова Александра Семенова
Мать ребёнка: Комолова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комолова Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Комолова Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1943