Комолов Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомолов Семен Яковлевич

Комолов Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Комолов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1925

Дочь: Коршунова Александра Семенова

Мать ребёнка: Комолова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комолова Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Комолова Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комолова Ирина Тимофеевна

Смерть
02.10.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close