Шутов Борис Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1890 ст.
Сын: Шутов Иван Борисович
Мать ребёнка: Шутова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шутов Александр Борисович
Мать ребёнка: Шутова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно