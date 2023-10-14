Шутов Борис Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Борис Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1890 ст.

Сын: Шутов Иван Борисович

Мать ребёнка: Шутова Наталья Васильевна

Сокольниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шутов Александр Борисович

Мать ребёнка: Шутова Наталья Васильевна

Сокольниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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