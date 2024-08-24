Зырянова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянова Александра Михайловна

Зырянова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1899

Дата смерти

Около 02.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Павел Ивановаич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестерева (Зырянова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зырянов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич

Рождение ребёнка
02.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич

Рождение ребёнка
27.12.1930

Сын: Зырянов Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич

Смерть
Около 02.05.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.