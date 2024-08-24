Зырянова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1899
Дата смертиОколо 02.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестерева (Зырянова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зырянов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич
Рождение ребёнка
02.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич
Рождение ребёнка
27.12.1930
Сын: Зырянов Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Зырянов Павел Ивановаич
Смерть
Около 02.05.1982