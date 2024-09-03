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(Ложкин Л) Лука Федоров

Место рождения

Стариково

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: (Ложкин Л) Федор Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Л Февронья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Никита Лукин

Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мартьян Лукин

Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: (Ложкин Л) Макар Лукин

Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова

Смерть
До 1811

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