(Ложкин Л) Лука Федоров
Место рожденияСтариково
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: (Ложкин Л) Федор Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Никита Лукин
Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Мартьян Лукин
Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Ложкина Л Февронья Иванова
Смерть
До 1811