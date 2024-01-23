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Никитина Тамара Витальевна
Никитина Тамара Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1960
Пол
Женский
Отец
Никитин Виталий Григорьевич
1939 г.р.
Мать
Никитина (Фетисова) Людмила Александровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960
Отец:
Никитин Виталий Григорьевич
Мать:
Никитина Людмила Александровна
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