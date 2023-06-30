Гаспарян Альберт Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаспарян Альберт Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1989

Дочь: Гаспарян Лиана Альбертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Гаспарян Ася Альбертовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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