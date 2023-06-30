Гаспарян Альберт Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1989
Дочь: Гаспарян Лиана Альбертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Гаспарян Ася Альбертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности