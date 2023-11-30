Козлова Варвара Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Бракосочетание
До 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Козлова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Козлова Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич
Смерть
Неизвестно