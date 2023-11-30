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Козлова Варвара Трофимовна

Место рождения

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Бракосочетание
До 1728

Муж: Козлов Михайло Сергеевич

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Козлова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Козлов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 24 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Козлова Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михайло Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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