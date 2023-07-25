Журавлева Анисия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анисия Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917

Отец: Журавлев Онисим Васильевич

Мать: Журавлева Александра Авдиевна

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