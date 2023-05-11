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Федотов Михаил Борисович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

24.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1980

Отец: Федотов Борис Лукьянович

Мать: Федотова Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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