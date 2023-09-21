Егоров Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.2009
Сын: Егоров Станислав Олегович
Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна
Рождение ребёнка
06.05.2018
Сын: Егоров Владислав Олегович
Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна
Рождение ребёнка
11.08.2022
Сын: Егоров Глеб Олегович
Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Алена Олеговна