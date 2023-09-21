Егоров Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Олег Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.2009

Сын: Егоров Станислав Олегович

Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна

Рождение ребёнка
06.05.2018

Сын: Егоров Владислав Олегович

Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна

Рождение ребёнка
11.08.2022

Сын: Егоров Глеб Олегович

Мать ребёнка: Егорова Алена Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Алена Олеговна

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