Драгунов Давид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драгунов Давид Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.

Сын: Драгунов Сергей Давидович

Мать ребёнка: Драгунова Прасковья Антоновна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Киев, Киевский уезд
Мещанин города Киева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драгунова Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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