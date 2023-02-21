Драгунов Давид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.
Сын: Драгунов Сергей Давидович
Мать ребёнка: Драгунова Прасковья Антоновна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Киев, Киевский уезд
Мещанин города Киева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно