Другова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Другова Параскева Лаврентиевна
Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Другов Фёдор Лаврентиевич
Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич
Смерть
Неизвестно