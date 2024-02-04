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Другова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Другов Иоан Лаврентиевич

Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Другова Параскева Лаврентиевна

Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Другов Фёдор Лаврентиевич

Отец ребёнка: Другов Лаврентий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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