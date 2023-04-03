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Calm Georg
Calm Georg
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1712
Пол
Мужской
Отец
Skalm Johan Kandajerfvi
1656 г.р.
Мать
Skalm Catharina Michelsdotter
1665 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец:
Skalm Johan Kandajerfvi
Мать:
Skalm Catharina Michelsdotter
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