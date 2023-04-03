Calm Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Calm Georg

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

1665 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Skalm Johan Kandajerfvi

Мать: Skalm Catharina Michelsdotter

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