Логинова (Субботина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Субботина) Анна Андреевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.12.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
11/X-46 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 28 №69ж
Крещение
05.12.1904 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - крестьянская дочь девица Субботина Наталья Стефановна Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 28 №69ж
Бракосочетание
03.06.1924

Муж: Логинов Михаил Васильевич

Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - гражданин дер. Якунчики Бахаревского сельсовета Мотовилихинского района Пермского округа, 21 год, 1 браком Невеста - гражданская дочь девица дер. Косогоры, 18 лет, 1 браком Венчание Пермской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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