Логинова (Субботина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.
11/X-46 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 28 №69ж
Крещение
05.12.1904 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - крестьянская дочь девица Субботина Наталья Стефановна Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 474 стр 28 №69ж
Бракосочетание
03.06.1924
Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - гражданин дер. Якунчики Бахаревского сельсовета Мотовилихинского района Пермского округа, 21 год, 1 браком Невеста - гражданская дочь девица дер. Косогоры, 18 лет, 1 браком Венчание Пермской ... Показать все
Смерть
Неизвестно