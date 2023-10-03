Лебедева Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Параскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Лебедев Иван Петрович

Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович

Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Лебедева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лебедев Василий Петрович

Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович

Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Лебедева Александра Петровна

Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович

Рождение ребёнка
19.06.1906

Сын: Лебедев Николай Петрович

Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович

Смерть
1936
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