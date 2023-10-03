Лебедева Параскева Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1891
Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Лебедева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Лебедева Александра Петровна
Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович
Рождение ребёнка
19.06.1906
Отец ребёнка: Лебедев Петр Максимович
Смерть
1936