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Тушева авдотья филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тушев филат (Фиофилайт) моисеевич (мисеев)

Мать: Тушева марфа

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