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Тушева авдотья филатова
Тушева авдотья филатова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Пол
Женский
Отец
Тушев филат (Фиофилайт) моисеевич (мисеев)
1762 г.р.
Мать
Тушева марфа
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Тушев филат (Фиофилайт) моисеевич (мисеев)
Мать:
Тушева марфа
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