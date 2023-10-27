Селянинова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелянинова Галина Николаевна

Селянинова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Селянинов Николай Иванович

Мать: Селянинова Зинаида Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close