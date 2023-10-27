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Селянинова Галина Николаевна
Селянинова Галина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Женский
Отец
Селянинов Николай Иванович
1928 г.р.
Мать
Селянинова (Тюпышева) Зинаида Григорьевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Селянинов Николай Иванович
Мать:
Селянинова Зинаида Григорьевна
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