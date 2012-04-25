Устьянцева Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1956
Дата смерти25.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1975
Дочь: Жучкова Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2012