Устьянцева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1956

Дата смерти

25.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1975

Дочь: Жучкова Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.2012
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