Кулешов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1905
Дочь: Горелышева Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Синяки, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Синяки, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Смерть
Неизвестно