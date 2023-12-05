Кулешов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1905

Дочь: Горелышева Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Синяки, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Степан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Синяки, Заборьевское сельское поселение, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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