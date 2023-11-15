Тимофеев Ефрем Тимофеевич
Место рождениядер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Тимофей
Мать: не указана
дер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тимофеев Гавриил Ефремович
Мать ребёнка: не указана
дер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР
Смерть
Неизвестно