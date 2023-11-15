Тимофеев Ефрем Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Ефрем Тимофеевич

Тимофеев Ефрем Тимофеевич

Место рождения

дер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Тимофей

Мать: не указана

дер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
1887

Сын: Тимофеев Гавриил Ефремович

Мать ребёнка: не указана

дер. Хохряки Завьяловского района Удмуртской АССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close