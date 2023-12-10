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Ходосов Яков Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1891
Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Атаман станицы Беслинеевской унтер-офицер Яков Лукьянович Ходосов, источник Кубанская Справочная Книжка 1891 год, страница 88 раздела Адрес-Календарь
Упоминание
1911
Бесленеевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
В Списке землевладельцев Кубанской области и Черноморской губернии в станице Беслинеевской указаны Ходосов Яков Лукьянович и Ходосов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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