Ходосов Яков Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1891
Атаман станицы Беслинеевской унтер-офицер Яков Лукьянович Ходосов, источник Кубанская Справочная Книжка 1891 год, страница 88 раздела Адрес-Календарь
Упоминание
1911
В Списке землевладельцев Кубанской области и Черноморской губернии в станице Беслинеевской указаны Ходосов Яков Лукьянович и Ходосов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно