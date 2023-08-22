Стяжкин Кузьма Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкин Кузьма Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

08.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Стяжкин Спиридон

Мать: не указана

Смерть
08.10.1937
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