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Стяжкин Кузьма Спиридонович
Стяжкин Кузьма Спиридонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
08.10.1937
Пол
Мужской
Отец
Стяжкин Спиридон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Стяжкин Спиридон
Мать: не указана
Смерть
08.10.1937
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