Симеонов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеонов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Артемьев Симеон

Мать: Якимова Агрипина

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Никифорова Ксения

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Никифорова Васса

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Пелагея

Смерть
После 1840
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