Симеонов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Артемьев Симеон
Мать: Якимова Агрипина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Никифорова Ксения
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Никифорова Васса
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Пелагея
Смерть
После 1840