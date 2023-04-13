Кондратенко Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1909

Сын: Кондратенко Петр Денисович

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Сын: Кондратенко Антон Денисович

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Дочь: Надежда Денисовна

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кондратенко Илларион Денисович

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондратенко Иван Денисович

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Кондратенко Варвара Денисовна

Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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