Кондратенко Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1909
Сын: Кондратенко Петр Денисович
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Сын: Кондратенко Антон Денисович
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Дочь: Надежда Денисовна
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кондратенко Илларион Денисович
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кондратенко Иван Денисович
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Кондратенко Варвара Денисовна
Отец ребёнка: Кондратенко Денис Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно