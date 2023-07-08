Бельских Анастасия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских Анастасия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельских Анжелика Викторовна

Отец ребёнка: Бельских Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельских Каролина Викторовна

Отец ребёнка: Бельских Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельских Ангелина Викторовна

Отец ребёнка: Бельских Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Виктор Викторович

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