Ефанова (Андрусов / Андросов /) Анастасия Алентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова (Андрусов / Андросов /) Анастасия Алентиевна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

29.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897

Отец: Андрусов / Андросов / Алентий Федорович

Мать: Андрусова Пелагея Андреевна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
10.11.1917

Муж: Ефанов Федор Васильевич

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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