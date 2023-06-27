Сорокина Юлия Гриорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Юлия Гриорьевна

Сорокина Юлия Гриорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

2010 г.р.
2010 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1992

Отец: не указан

Мать: Быкова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
14.07.2010

Дочь: Сорокина Олеся Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.2010

Дочь: Сорокина Олеся Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Игорь Дмитриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close