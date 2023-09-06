Тризна Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тризна Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1934 и 1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1934 и 1938

Отец: ?

Мать: Тризна Наталья Дмитриевна

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