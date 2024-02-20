Вейдманн Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн Евгений

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вейдманн Владимир

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Roman

Мать ребёнка: Вейдманн Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Valerie

Мать ребёнка: Вейдманн Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Irmalina

Мать ребёнка: Вейдманн Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Elisabeth

Мать ребёнка: Вейдманн Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн Нина

Рождение ребёнка
12.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вейдманн Нина

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