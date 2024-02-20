Вейдманн Евгений
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вейдманн Владимир
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Roman
Мать ребёнка: Вейдманн Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Valerie
Мать ребёнка: Вейдманн Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Irmalina
Мать ребёнка: Вейдманн Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Elisabeth
Мать ребёнка: Вейдманн Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейдманн Нина
Рождение ребёнка
12.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вейдманн Нина