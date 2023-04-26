Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Галинский Павел Калеников
Галинский Павел Калеников
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Галинский Каленик Симеонов
1829 г.р.
Мать
Галинская Мария Кондратова
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Галинский Каленик Симеонов
Мать:
Галинская Мария Кондратова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия