Камялин Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Калялин Семён
Мать: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Место жительства
1850
30
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно