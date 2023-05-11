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Камялин Иван Семенов

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Калялин Семён

Мать: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Камялин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Камялин Козьма Иванов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
30
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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