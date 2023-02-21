Курнашева Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнашева Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексадровна

Отец ребёнка: Курнашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курнашев Николай Александрович

Отец ребёнка: Курнашев Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнашев Александр Григорьевич

Смерть
2021
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