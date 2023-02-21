Курнашева Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексадровна
Отец ребёнка: Курнашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курнашев Николай Александрович
Отец ребёнка: Курнашев Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021