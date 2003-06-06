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Ермошин Владимир Алексеевич
Ермошин Владимир Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2003
Пол
Мужской
Отец
Ермошин Алексей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Ермошина (Цыгель) Елена Васильевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2003
Отец:
Ермошин Алексей Владимирович
Мать:
Ермошина Елена Васильевна
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