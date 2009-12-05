Телегин Роман Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1982
Дата смерти05.12.2009
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Пермь, Пермская обл.
Смерть
05.12.2009
г. Пермь, Пермская обл.
Причина смерти: Погиб при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в г. Пермь | Погиб при пожаре в Перми, который произошел около 01.00 ночи (23.00 мск) на вечеринке в ночном клубе-кафе «Хромая лошадь»... Показать все