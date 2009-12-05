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Телегин Роман Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1982

Дата смерти

05.12.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Пермь, Пермская обл.
Смерть
05.12.2009
г. Пермь, Пермская обл.
Причина смерти: Погиб при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в г. Пермь | Погиб при пожаре в Перми, который произошел около 01.00 ночи (23.00 мск) на вечеринке в ночном клубе-кафе «Хромая лошадь»... Показать все
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