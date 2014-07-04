Бобнев Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобнев Александр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2014

Отец: Бобнев Роман Владимирович

Мать: Могилева Наталия

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